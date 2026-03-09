A Fenegrò è arrivato Bisso il nuovo ristorante dal sapore orientale di Chiara e Giulia

A Fenegrò apre un nuovo ristorante chiamato Bisso, gestito da Chiara e Giulia, che propone un menu con influenze orientali. Durante una visita a Verona, un appassionato di vino naturale e cucina ha condiviso la notizia di questa apertura, raccontando del locale e della sua proposta culinaria. Nessun altro dettaglio o commento viene aggiunto.

Capita di essere da un amico vignaiolo a Verona e di incontrare un appassionato di vino naturale e cucina che ti racconta che dalle nostre parti ha aperto un nuovo locale. Ed è così che scopro, grazie ad Alessandro, che due giovani cuoche, Chiara Ronchin e Giulia Realini, hanno avviato un nuovo capitolo del loro già ricco percorso gastronomico con Bisso, locale aperto da pochi mesi a Fenegrò: dalla campagna mantovana al Comasco, con la stessa idea di cucina libera e personale. Le due chef si erano fatte conoscere negli ultimi anni grazie alla bella esperienza di Fienili Osteria, piccolo indirizzo immerso nella campagna mantovana che, dal 2019 al 2024, era diventato un punto di riferimento per chi ama la cucina creativa e non convenzionale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

