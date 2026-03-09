9 marzo | Nabucco Inter e microscopio | 3 eventi che cambiarono

Il 9 marzo 2026, tre eventi si sono verificati: la rappresentazione di Nabucco, una partita di Inter e l’uso di un microscopio in un laboratorio di ricerca. Questi avvenimenti si sono svolti nello stesso giorno, ognuno in ambiti diversi, creando un mosaico di situazioni che spaziano dall’opera teatrale allo sport e alla scienza. È un giorno che ha lasciato tracce in diverse aree della cultura e della ricerca.

Oggi, lunedì 9 marzo 2026, il calendario segna un giorno di contrasti tra la storia dell'arte e le tragedie del passato. Mentre a Milano si ricorda la prima del Nabucco di Verdi nel 1842, la memoria collettiva torna anche al crollo della funivia del Cermis in Val di Fiemme, evento che causò 42 vittime nel 1976. La giornata è dedicata a Santa Francesca Romana, con un proverbio che avverte: Di marzo, ogni villan va scalzo, riflettendo sulla durezza della stagione primaverile. Le previsioni meteo indicano nubi sparse con ampie schiarite, temperature intorno ai 7 gradi e una probabilità di pioggia del 6%. In questo contesto, emergono anche anniversari come la nascita del Football Club Internazionale Milano nel 1908 e l'invenzione del microscopio elettronico da parte di Ernst Ruska.