West Ham-Brentford FA Cup 09-03-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il 9 marzo 2026 alle 20:30 si gioca il match di FA Cup tra West Ham e Brentford. Le formazioni delle due squadre sono state rese note, mentre le quote e i pronostici sono stati pubblicati dagli esperti di settore. La partita si svolgerà allo stadio di Londra e rappresenta un incontro tra due club che militano nella stessa categoria.

Quando si parla di FA Cup le partite più interessanti sono quelle tra club che militano in categorie diverse e questo non è il caso di West Ham e Brentford. I due club londinesi stanno vivendo stagioni molto diverse in Premier League, con gli Hammers a forte rischio retrocessione e le Bees al settimo posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

FA Cup fifth round: West Ham United v Brentford - radio & textListen to BBC Radio 5 Live commentary, follow live text and score updates and match stats as West Ham United take on Brentford in the fifth round of the FA Cup. bbc.co.uk

What channel is West Ham v Brentford FA Cup match on? TV coverage, live stream and kick-off timeCheck out how to watch West Ham v Brentford in the FA Cup, including TV channel, radio coverage and kick-off time. radiotimes.com

