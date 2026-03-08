La showgirl argentina è tornata in Italia per partecipare alla Fashion Week e ha mostrato un anello al dito, suscitando curiosità sui suoi progetti futuri. Durante l’evento, si è lasciata vedere in compagnia di un uomo che sembra essere il suo nuovo fidanzato. La presenza di questo anello ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei fan, alimentando le speculazioni sulla sua vita privata.

Wanda Nara sta per sposarsi con il nuovo fidanzato Martin Migueles? La voce, partita dall'Argentina, rimbalza ormai da giorni, alimentata dai media spagnoli grazie a un anello notato in alcune foto della showgirl argentina. Il gioiello non è passato inosservato agli occhi attenti dei follower di Wanda Nara che tra le foto di una colazione in balcone e cene romantiche, hanno notato quell'anello di brillanti all'anulare della mano sinistra, facendo crescere le ipotesi di una proposta di matrimonio che potrebbe già essere arrivata. In fondo la showgirl è in attesa del divorzio ufficiale da Mauro Icardi, con cui ha vissuto un amore lungo e turbolento, che ha portato alla nascita delle sue due figlie Francesca e Isabella, ma che è terminato tra accuse di tradimenti e battaglie in tribunale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wanda Nara, al dito spunta un anello, si sta per sposare? Ecco chi è il nuovo fidanzato

Wanda Nara spunta l’anello, si parla di matrimonio con Martín MiguelesWanda Nara torna in Italia e, come spesso accade quando si parla di lei, basta un dettaglio per far partire le indiscrezioni e dare il via al gossip...

Leggi anche: Chi è Martin Migueles, il nuovo fidanzato di Wanda Nara e la misteriosa proposta di matrimonio a Milano

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Wanda Nara.

Temi più discussi: Wanda Nara, nozze in arrivo? La colazione in balcone con Martìn, la dedica e l'anello prezioso: tutti gli indizi; Wanda Nara spunta l’anello, si parla di matrimonio con Martín Migueles; Wanda Nara, spunta un anello Poi la proposta inaspettata...; Wanda Nara, all'anulare spunta un nuovo anello: nozze in vista?.

Wanda Nara, nozze in arrivo? La colazione in bacolne con Martìn, la dedica e l'anello prezioso: tutti gli indiziWanda Nara è tornata in Italia e si gode alcuni momenti di relax con il nuovo fidanzato. Tra colazioni in balcone e passeggiate tra ... msn.com

Wanda Nara spunta l’anello, si parla di matrimonio con Martín MiguelesWanda Nara torna a Milano con Martín Migueles e sui social compare un anello sospetto: proposta di matrimonio in arrivo? dilei.it

«Tra le cose che ho buttato c’era anche la testiera del letto con le nostre iniziali, era ora di lasciar andare il passato. » La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far parlare. La loro separazione, ormai diventata una vera telenovela mediatica, sembra - facebook.com facebook

Wanda Nara, all'anulare spunta un nuovo anello: nozze in vista #wandanara x.com