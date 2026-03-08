Vingegaard ha commentato l’incidente avvenuto a Malaga, chiedendo ai tifosi di prestare più attenzione durante le manifestazioni sportive. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, mentre il ciclista ha sottolineato l’importanza di comportamenti più responsabili da parte dei sostenitori. Oggi si è svolta la prima tappa di una nuova competizione ciclistica, segnando l’inizio di una stagione che si preannuncia intensa.

Roma, 8 marzo 2026 - Il ghiaccio con la stagione è stato rotto oggi con la prima tappa della Parigi-Nizza 2026, vinta da Luke Lamperti, ma ancora prima del via Jonas Vingegaard, quasi a voler esorcizzare nuovi problemi, era tornato su quanto accaduto poche settimane fa a Malaga: una caduta causata da un fan molesto che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Le dichiarazioni di Vingegaard. Intercettato ai microfoni di TV2 Sport, il danese ha commentato la scelta del rivale Tadej Pogacar e della sua UAE Team Emirates-XRG di farsi precedere da una moto negli allenamenti per ragioni di sicurezza: un'idea che potrebbe fare scuola tra i big del ciclismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vingegaard torna sull'incidente di Malaga: "Serve più attenzione da parte dei fan"

Vingegaard, che paura! Cade a 45 all'ora in allenamento a MalagaCaduta in allenamento per Jonas Vingegaard, il 29enne danese della Visma-Lease a Bike che dopo aver vinto 2 Tour e 1 Vuelta quest'anno è atteso al...

Vingegaard torna a parlare dopo l'incidente e il malore, stabilito il debutto: "Ho un titolo da difendere"Jonas Vingegaard ha interrotto il lungo silenzio dopo l'incidente subito in allenamento a causa di un ciclista-tifoso e ad una malattia che ne ha...

