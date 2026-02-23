Vingegaard torna a parlare dopo l'incidente e il malore stabilito il debutto | Ho un titolo da difendere

Jonas Vingegaard ha rotto il silenzio dopo l'incidente causato da un tifoso durante un allenamento e i problemi di salute che lo hanno rallentato. La causa dell’incidente è stata un errore di un ciclista presente sugli ultimi chilometri. Il ciclista danese ha annunciato ufficialmente che correrà alla Parini-Nizza, confermando il suo ritorno alle competizioni dall’8 marzo. Vingegaard si prepara a difendere il suo titolo stagionale con determinazione.

Jonas Vingegaard ha interrotto il lungo silenzio dopo l'incidente subito in allenamento a causa di un ciclista-tifoso e ad una malattia che ne ha rallentato il recupero: "Parteciperò alla Parini-Nizza" ha dichiarato confermando il debutto stagionale alla gara dell'8 marzo. Per prepare la storica doppia presenza a Giro e Tour.