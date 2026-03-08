Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 19 | 25

Alle ore 19:25 del 8 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che ha fornito un servizio di aggiornamento sullo stato del traffico locale. La notizia riguarda le condizioni delle strade e i possibili disagi segnalati nella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente all'altezza della Ardeatina si sta in coda tra la Pontina è la diramazione Roma Sud per traffico intenso sulla diramazione Roma Sud code da Torre Nuova Verso il raccordo anulare e nella stessa direzione sulla Roma Fiumicino si rallenta da Ponte Galeria alla Magliana Vecchia sulla via Pontina rallentamenti Verso il raccordo da Castel Romano a Spinaceto ad Ostia Antica si infila verso Roma sulla via del mare Sulla via Ostiense su via di Castel Fusano e Viale.