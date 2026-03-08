Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 8 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali variazioni delle attività di mobilità nella regione. Il servizio si rivolge agli automobilisti e ai pendolari che desiderano conoscere lo stato attuale delle strade e delle vie di comunicazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare in carreggiata esterna per traffico si sta in coda tra Ardeatine Anagnina in carreggiata interna code a tratti dalla Casilina alla Tuscolana sul tratto Urbano della A24 si rallenta da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro nella stessa direzione sulla Salaria per lavori si sta in coda all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe ci siamo nel quadrante sud-ovest di Roma per traffico intenso code su via dell'Aeroporto da via Portuense a via Trincea delle Frasche verso Ostia ad Ostia...