Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 8 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade della zona. Gli automobilisti sono invitati a consultare le notizie per evitare disagi e pianificare al meglio gli spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Frosinone percorrendo la strada regionale di Frosinone Gaeta traffico rallentato a Ceccano tra via Mola Vecchia e via Principe Umberto direzione via dei Monti Lepini in provincia di Latina System coda per l'intenso traffico in via dei Monti Lepini a Borgo Faiti in prossimità di un incrocio con la via del Mare direzione Borgo San Michele in provincia di Viterbo rallentamenti sulla principale via Cassia nel territorio di San Martino altezza via Colonnetta nei due sensi di marcia in provincia di Rieti rallentamenti a...