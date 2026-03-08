Il 8 marzo 2026, Verona dedica attenzione alle donne che hanno lasciato un segno nella storia della città. Tre donne, i loro destini e le azioni che hanno contribuito a formare l’identità di Verona vengono ricordati in questa giornata. La città, famosa per i suoi monumenti e il suo patrimonio medievale, celebra queste figure femminili che hanno scritto pagine significative del suo passato.

Verona, 8 marzo 2026. La città delle pietre e dei palazzi medievali oggi onora le figure femminili che hanno plasmato la sua identità millenaria. Non si tratta solo della leggendaria Giulietta Capuleti, ma anche dell’imprenditrice Claudia Marcellina e della devota Santa Toscana. Tre donne, tre destini diversi che hanno reso immortale il territorio veronese attraverso amore, business e carità. L’atmosfera di questa domenica è serena, con una temperatura di 14 gradi e venti leggeri da sud-est, creando il quadro perfetto per ripercorrere le tappe storiche di queste eroine locali. Mentre i turisti si affollano in Piazza delle Erbe, la memoria storica di Verona non si limita alle mura o ai monumenti, ma vive nelle vite di queste donne straordinarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: 3 donne, 3 destini che hanno plasmato la città

Discussioni sull' argomento La Repubblica delle donne a 80 anni dal voto: oltre 80 eventi in città. Il programma; Giornata della Donna a Verona: 150 eventi tra arte e diritti; Gli eventi per la giornata Internazionale per i diritti delle Donne nel Comune di Verona; Il Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 / Notizie / Novità / Homepage.

