Sei tornata Sempre con me a casa come ti avevo promesso | Giada De Blanck mostra l’urna con le ceneri della della mamma Patrizia

Giada De Blanck ha mantenuto la promessa fatta alla madre Patrizia prima della sua morire. Come testimoniato sui social, la figlia della Contessa ha posizionato in un angolo della casa l’urna a forma di cuore contenente le ceneri della mamma. L’altarino è stato allestito con rose, fiori bianchi e una candela accesa. Vicino al cuore, una fotografia di Patrizia sorridente. Giada De Blanck ha condiviso un video sul suo profilo Instagram scrivendo: “Sei tornata. Sempre con me a casa come ti avevo promesso e nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre”. Intanto, Patrizia De Blanck continua a vivere sui social network. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

