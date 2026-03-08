Uno dei tesori naturali più preziosi del continente africano | il Bwindi Impenetrable National Park

Nel sud-ovest dell’Uganda si trova il Bwindi Impenetrable National Park, uno dei più importanti spazi naturali del continente africano. Questa riserva protetta ospita numerose specie di scimpanzé e altre creature selvagge, attirando visitatori e ricercatori da tutto il mondo. La foresta è nota per la sua vegetazione fitta e il paesaggio montano che la circonda.

Nel sud-ovest dell’Uganda si trova uno dei tesori naturali più preziosi del continente africano: il Bwindi Impenetrable National Park. Questa vasta distesa di foresta pluviale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è un luogo avvolto da un’atmosfera quasi magica, dove ogni passo tra i sentieri verdeggianti racconta la storia di un ecosistema unico e fragile. Bwindi non è soltanto una foresta: è l’ultima dimora dei gorilla di montagna, una specie che per anni è stata considerata a rischio estinzione e che oggi, grazie a progetti di conservazione mirati, mostra segnali incoraggianti di ripresa. Il parco ospita circa la metà della popolazione mondiale di gorilla di montagna. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Uno dei tesori naturali più preziosi del continente africano: il Bwindi Impenetrable National Park Elogio di uno dei capi più classici e preziosi del guardaroba per cui vale la pena spendere un po’ di piùIn un periodo storico caratterizzato da grandi incertezze e dalla necessità di rivedere il nostro modo di comprare, investire in capi classici, ben... Addis Abeba, dal vertice africano a un nuovo ruolo per il continenteIl 39° Vertice dell’Unione Africana ad Addis Abeba ha messo in luce un continente alle prese con crisi di sicurezza, vincoli finanziari e...