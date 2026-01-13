Buen Camino batte ogni record e annienta i radical chic | è il film italiano più visto di sempre

Un nuovo record per Checco Zalone. “Buen Camino”, la sua ultima commedia diretta da Gennaro Nunziante, è ufficiale il film italiano con il maggiore incasso di sempre nella storia del box office italiano. In sole tre settimane di programmazione, la pellicola ha raggiunto un incasso complessivo di 65.689.125 euro, con 8.157.202 spettatori. Il film sorpassa così il precedente primato, detenuto dallo stesso Zalone con “Quo Vado?”, che nel 2016 si era fermato a 65.365.736 euro. Nella classifica generale dei maggiori incassi in Italia, “Buen Camino” si posiziona ora al secondo posto assoluto, preceduto soltanto dal kolossal “Avatar” (68,6 milioni di euro). 🔗 Leggi su Iltempo.it

