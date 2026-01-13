Buen Camino batte ogni record e annienta i radical chic | è il film italiano più visto di sempre
Un nuovo record per Checco Zalone. “Buen Camino”, la sua ultima commedia diretta da Gennaro Nunziante, è ufficiale il film italiano con il maggiore incasso di sempre nella storia del box office italiano. In sole tre settimane di programmazione, la pellicola ha raggiunto un incasso complessivo di 65.689.125 euro, con 8.157.202 spettatori. Il film sorpassa così il precedente primato, detenuto dallo stesso Zalone con “Quo Vado?”, che nel 2016 si era fermato a 65.365.736 euro. Nella classifica generale dei maggiori incassi in Italia, “Buen Camino” si posiziona ora al secondo posto assoluto, preceduto soltanto dal kolossal “Avatar” (68,6 milioni di euro). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Checco Zalone da record, batte pure se stesso e umilia gufi e tic radical chic: “Buen Camino” travolge botteghino e sinistra da salotto
Leggi anche: Buen Camino supera tutti i record: è il film italiano più visto nella storia
Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma; Buen Camino, Checco Zalone batte sé stesso ed è (di nuovo) nella storia; Buen Camino vola a 53 milioni di euro, Zalone batte se stesso e punta al record assoluto di Quo vado; Checco Zalone non si ferma più: Buen Camino è già il quinto film italiano di sempre per incassi. La classifica dei più visti al cinema.
Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma - Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola verso una scalata storica che potrebbe riscrivere il box office italiano. libero.it
Buen Camino, Checco Zalone batte sé stesso ed è (di nuovo) nella storia - Buen Camino ha fatto meglio dl film più controverso di Checco Zalone e si conferma ancora inarrestabile al box office italiano ... bestmovie.it
Box office in delirio: Checco Zalone e il successo travolgente di Buen Camino - Buen Camino continua a macinare incassi record e raggiunge cifre spaventose, entrando nella top 5 dei film più visti di sempre in Italia. cinema.everyeye.it
Il successo di "Buen Camino" continua a anche nella nostra Sala... lo proporremo nuovamente il prossimo weekend" #zalone #Cinema #GennaroNunziante #checcozalone #cinem #medusafilm #buencamino - facebook.com facebook
Questa settimana, nel mio articolo su @Tempi_it, parlo di Buen Camino, l’ultimo film di Checco Zalone che, nonostante le critiche, ho trovato molto piacevole e ricco di significato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Buon fine settimana! x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.