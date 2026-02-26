Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Rosa si è resa conto di provare ancora qualcosa per Pino, ma questo potrebbe complicare la relazione con Damiano. E a proposito di relazioni complicate, brutte notizie per Gianluca Palladini. È quello che vedremo nell' episodio di venerdì 27 febbraio di Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Rosa, concentrata sulla sua storia con Damiano, si rende conto per la prima volta che Pino sta andando avanti con la sua vita: la Picariello capisce di non aver mai davvero chiarito i suoi sentimenti per lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 27 febbraio: Rosa in crisi tra Damiano e Pino, Anna delude Gianluca

Un Posto al Sole, anticipazioni 2 febbraio: Rosa e Damiano ancora in crisi, Michele affronta FerriTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Un Posto al Sole, anticipazioni 26 febbraio: Rosa ripensa a Pino, Alberto incontra AnnaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Temi più discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 24 febbraio 2026: la furia di Ornella non si placa; Un posto al sole, le anticipazioni del 20 febbraio 2026: l’imprevisto è dietro l’angolo; Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026.

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 febbraio 2026: Marina in soccorso di CristinaScopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 febbraio 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rai3. comingsoon.it

Un posto al sole, le anticipazioni del 25 febbraio 2026: l’incidente di Cristina nasconde verità inquietantiOrnella non riesce a superare la crisi con Raffaele e Cristina è ancora inquieta: la trama di Un posto al sole del 25 febbraio 2026. dilei.it

Rosa capisce che Pino sta andando avanti con la sua vita... Domani a , ecco le trame di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2026/02/un-posto-al-sole-anticipazioni-26-febbraio-2026-trama/ - facebook.com facebook