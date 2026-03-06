Nelle ultime ore, la Juventus ha avviato i primi contatti per il portiere Vicario, mentre Vlahovic è al centro di negoziati per il rinnovo di contratto e potrebbe essere presente con il Pisa nella prossima partita. La redazione JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle attività della squadra e le novità più recenti.

Vicario Juve: la società ha scelto lui per la porta, ma due big di Serie A lo seguono. Ecco quanto chiede il Tottenham Mingueza Juventus, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno destro spagnolo. Che cosa sta succedendo Vlahovic Juve, continuano le trattative per il rinnovo. E sulla sua presenza contro il Pisa filtra questo Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: primi contatti per Vicario. Vlahovic, tra rinnovo e presenza con il Pisa

Ultimissime Juve LIVE: inversione di tendenza con Spalletti, primi contatti con la Lazio per MandasTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Vlahovic Juve, continuano le trattative per il rinnovo. E sulla sua presenza contro il Pisa filtra questoCarnesecchi Juve, i bianconeri lo seguono: le richieste dell’Atalanta sono molto elevate.

Juventus, infortunio Vlahovic, lesione di alto grado alla coscia sinistra: i tempi di recupero

Approfondimenti e contenuti su Ultimissime Juve.

Temi più discussi: L'ambizione Champions della Juve e le ultime speranze del Pisa Serie A Enilive; Nonostante l'interesse di vari club, Vlahovic vuole restare alla Juve; Formazioni ufficiali Juventus-Galatasaray: chi gioca titolare e le ultime su Di Gregorio, Perin, Bremer, Yildiz, Osimhen e Noa Lang; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming | DAZN News IT.

Sassuolo Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaSassuolo Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera vuole tornare a vincere in campionato, dopo ... juventusnews24.com

Roma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol dell’ivoriano. Ecco la rivelazioneRoma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol del 3-2 dell’attaccante bianconero. Vediamo la rivelazione e i dettagli La Juve esce dall’Olimpico con un pareggio per 3-3 dopo una ga ... juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve live Le ultimissime x.com