Stipendio | in arrivo a giugno la trasparenza salariale

A partire da giugno 2026, in Italia e negli altri Paesi europei, entrerà in vigore la direttiva Ue 2023/970 sulla trasparenza salariale. Questa normativa mira a favorire maggiore chiarezza e parità nel mondo del lavoro, obbligando le aziende a rendere pubblici i livelli retributivi. Un passo importante verso una maggiore equità retributiva e trasparenza nelle relazioni professionali.

È in arrivo una grande novità per il mondo del lavoro. Entro giugno 2026, i Paesi europei, tra cui l'Italia, dovranno recepire la direttiva Ue 2023970 sulla trasparenza retributiva. TRASPARENZA SALARIALE – Il Governo Meloni ha tempo fino al 6 giugno per recepire le nuove direttive dell'Unione Europa. Come spiegato proprio dall'Ue, questa trasparenza ha come obiettivo .

