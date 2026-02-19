Sai quanto guadagna il tuo collega? L’importanza della trasparenza salariale sul lavoro

Giovanni ha scoperto che il suo collega guadagna di più, e questa differenza deriva dal fatto che lavora da più anni. La questione degli stipendi è difficile da affrontare, perché molti preferiscono mantenere il silenzio sulle proprie retribuzioni. Tuttavia, in alcune aziende, si sta iniziando a parlare di trasparenza salariale per evitare ingiustizie. In ufficio, i dipendenti chiedono maggiore chiarezza sui criteri di pagamento, soprattutto quando si tratta di ruoli simili. La questione resta aperta e ancora molto discussa tra colleghi.

Parlare di soldi, si sa, per molte persone continua a essere ancora un tabù. Soprattutto quando si tratta di stipendi e, a maggior ragione, nel medesimo contesto lavorativo. Il Salary Transparency Trend, o trasparenza salariale, però, non è più solo un dibattito fine a se stesso o relegato all’ambito accademico, ma sta assumendo sempre di più i tratti di una normativa concreta, in particolar modo in Unione Europea. In Italia e in buona parte d’Europa, infatti, sta per entrare in vigore una direttiva che sfida il segreto salariale e consentirà di sapere quanto guadagna un collega con le medesime mansioni e il medesimo livello. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

