Il traffico nel Lazio alle 17:30 del 8 marzo 2026 mostra un flusso intenso di veicoli lungo le principali arterie della regione. Le autostrade e le strade statali registrano rallentamenti e code, soprattutto nelle zone di maggiore transito. La situazione si riferisce a spostamenti di breve e medio raggio, con alcune aree che risultano particolarmente congestionate in questa fascia oraria.

Luceverde Lazio me trovati all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale in provincia di Rieti sulla Salaria ricordiamo i lavori e il transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo non è esclusa la formazione di code di attese nelle due direzioni ancora a proposito della Salaria Roma ricordiamo i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi formazione di code proseguono i lavori sulla Ardeatina sempre a Roma tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si.

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-03-2026 ore 17:30

