toccando il vuoto paura e vertigine sul palcoscenico

Lodo Guenzi con lo spettacolo "Toccando il vuoto!", tratto dal romanzo di Joe Simpson, per l’adattato di David Greig e diretto da Silvio Peroni, sarà protagonista questa sera domenica 8 marzo alle 21 al teatro comunale di Cavriglia. Guenzi porta in scena una vicenda di amicizia, colpa e resilienza ambientata durante una scalata nelle Ande peruviane, che interroga lo spettatore sulle scelte estreme e sulle responsabilità umane. Con Lodo Guenzi saliranno sul palco anche Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta. Tratto da una storia vera, "Toccando il vuoto" ci trasporta nelle Ande del 1985. Qui, durante una scalata che si trasforma in una lotta disperata contro la montagna e contro il destino, Joe Simpson e Simon Yates restano vittime di un incidente drammatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

