Un aggiornamento importante dall’Inter riguarda l’attaccante Thuram, che a poche ore dal derby non sarà convocato a causa di una febbre persistente. La squadra si prepara senza il suo contributo in attacco, mentre la decisione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La situazione crea incertezza sulla formazione che scenderà in campo e sulla disponibilità del giocatore per le prossime partite.

Inter News 24 Thuram, l’attaccante dell’Inter, a poche ore dal derby, viaggia verso la non convocazione: febbre persistente per il francese. A poche ore dal fischio d’inizio del Derby di Milano, le notizie che filtrano dal ritiro nerazzurro non sono rassicuranti per l’attacco di Cristian Chivu. Secondo quanto riferito da Andrea Paventi in diretta su Sky Sport 24, scendono drasticamente le possibilità di vedere Marcus Thuram tra i convocati per la sfida di questa sera a San Siro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Thuram alza bandiera bianca: Marcus verso il forfait per il derby. Il centravanti francese, colonna portante della squadra che guida il campionato con 67 punti, sta lottando contro un attacco influenzale che gli ha impedito di partecipare alla rifinitura di ieri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Thuram alza bandiera bianca? Clamorosa ultim'ora in casa nerazzurra. La situazione

