Nella ventitreesima giornata di Terza categoria, il Capalbio torna in campo dopo il turno di riposo e affronta il Scansano, con l’obiettivo di riconquistare la seconda posizione in classifica. Nel frattempo, il Batignano cerca di risalire la graduatoria con una prova importante. La giornata vede quindi sfide decisive per le ambizioni delle squadre coinvolte.

Ventitreesima giornata di Terza categoria con il Capalbio che torna a giocare dopo il turno di riposo e proverà a riprendersi la seconda posizione. Lo stop di domenica scorsa ha fatto scivolare i biancorossi in quinta posizione a ’meno 4’ dalla capolista Castiglionese. Oggi ci sarà la trasferta di Scansano, non un impegno semplice, per provare a rifarsi sotto ai primi posti. La Castiglionese, che non sta attraversando un buon momento, potrebbe però trovare nuovo slancio a Civitella, terzultimo, e il Ribolla, attualmente secondo, non avrà invece vita facile a Roselle contro una squadra giovane e battagliera. Col Follonica Senzuno che riposa, lo Sticciano sogna il sorpasso per rimanere nei piani alti, ma prima dovrà avere la meglio sul Rispescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Capalbio a Scansano. Batignano prova a risalire

