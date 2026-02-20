Quanto ‘costa’ la Ternana | i rossoverdi al vertice del girone per i compensi La classifica

La Ternana ha speso 8.695.551 euro per pagare i propri giocatori, posizionandosi al vertice del girone B. La cifra include stipendi, premi e diritti d’immagine, ed è stata calcolata sulla base dei dati ufficiali. La squadra ha aumentato gli investimenti rispetto alla scorsa stagione, puntando a rafforzare la rosa. Questa spesa elevata riflette l’impegno del club nel mantenere un buon livello di competitività. La cifra totale evidenzia quanto siano importanti i costi del calcio di livello professionistico.

L'ammontare, tra emolumenti fissi e premi contrattuali, supera quota 8 milioni e mezzo. Il dato è stato estrapolato all'inizio del mese di febbraio Un ammontare complessivo pari a 8.695.551 euro. La Ternana è in cima alla speciale classifica del girone B riservata al monte ingaggi, che comprende emolumenti fissi, premi contrattuali e diritti d'immagine inerenti ai propri tesserati. Il primato assoluto dell'intera terza serie spetta però al Catania, seguito dal Benevento e dalla Salernitana. Come anticipato, la società di via della Bardesca cuba una cifra superiore agli otto milioni e mezzo. Tuttavia, il dato di riferimento principale è quello inerente agli emolumenti fissi contrattuali, pari a 5.