Tariffe sanitarie e geopolitica | il rischio di costruire oggi un nomenclatore già vecchio

La revisione del Nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale è al centro di un dibattito che riguarda il futuro del Sistema sanitario nazionale. Questa operazione, fondamentale per definire i costi delle prestazioni, coinvolge decisioni di governo e rappresenta un passaggio chiave per aggiornare le tariffe in modo efficace. La questione si intreccia con temi di politica internazionale e di gestione delle risorse pubbliche.

La revisione del Nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale rappresenta una delle partite più importanti per il futuro del Servizio sanitario nazionale. Dopo le sentenze del TAR che hanno messo in discussione la legittimità dell’attuale sistema tariffario per difetto di istruttoria, il Ministero della Salute ha avviato una nuova rilevazione dei costi delle prestazioni. È una scelta giusta e necessaria: le tariffe devono riflettere i costi reali di produzione delle prestazioni sanitarie. Ma questa revisione si svolge in un contesto completamente diverso da quello in cui il sistema tariffario è stato costruito negli anni... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tariffe sanitarie e geopolitica: il rischio di costruire oggi un nomenclatore già vecchio No a intese con il nord sulle tariffe sanitarieSanità Gli schemi di intesa preliminare sottoscritti dal governo con le regioni del nord che chiedono l’autonomia differenziata preoccupano i medici... "La morte del piccolo Domenico dovuta anche ai tagli delle tariffe sanitarie"Secondo l’Unione ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, la recente riduzione dei rimborsi mette a rischio qualità e sicurezza delle...