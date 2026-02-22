No a intese con il nord sulle tariffe sanitarie

Le regioni del Nord hanno firmato accordi con il governo sulle tariffe sanitarie, provocando preoccupazione tra i medici. La richiesta di autonomia differenziata porta a differenze nelle prestazioni e nei costi, creando incertezza nella gestione dei servizi. I medici temono che questa scelta possa influire sulla qualità delle cure e sulla parità di accesso per i pazienti. La discussione continua sul futuro del sistema sanitario italiano.

Sanità Gli schemi di intesa preliminare sottoscritti dal governo con le regioni del nord che chiedono l'autonomia differenziata preoccupano i medici. Le intese con Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte prevedono infatti che siano le regioni a fissare gli standard formativi che danno diritto a esercitare le professioni (escluse quelle sanitarie).