Tajani | oltre 20mila italiani rimpatriati dall’inizio della crisi

Da inizio crisi, oltre 20.000 italiani sono stati rimpatriati, secondo il ministro degli Esteri. La Farnesina ha organizzato migliaia di rientri per garantire il ritorno dei cittadini italiani nelle aree coinvolte. Tajani ha fornito un aggiornamento sulla situazione dei connazionali all’estero, evidenziando gli sforzi compiuti per assisterli durante questa fase.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto il punto sulla situazione dei cittadini italiani all’estero nelle aree coinvolte dalla crisi internazionale. Durante un incontro con ambasciatori e consoli dei Paesi interessati, il titolare della Farnesina ha spiegato che la priorità del governo è stata fin dall’inizio garantire il rientro in sicurezza dei connazionali. Secondo quanto dichiarato, sono già più di 20.000 gli italiani rimpatriati dall’inizio dell’emergenza. Le operazioni continuano con numerosi collegamenti aerei organizzati da diverse città strategiche della regione, tra cui Abu Dhabi, Dubai e Muscat. Il governo italiano sta lavorando anche per favorire la partenza dei cittadini presenti in Israele. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

