Guerra in Medio Oriente Tajani | Rimpatriati oltre 20mila italiani da inizio crisi

Da inizio crisi, oltre 20.000 italiani sono stati rimpatriati dal Medio Oriente grazie alle operazioni condotte dal governo. Le operazioni continuano per assicurare il rientro di chi si trovava nelle zone di conflitto. Le autorità stanno coordinando i voli e i mezzi di trasporto necessari per portare in salvo i cittadini italiani coinvolti nella crisi.

Proseguono le operazioni organizzate dal governo per garantire il rientro dei connazionali italiani dalle aree interessate dalla guerra in Medio Oriente. Nelle ultime ore il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha fatto il punto sulla situazione durante un incontro con la stampa alla Farnesina, spiegando come le attività di evacuazione e assistenza consolare stiano continuando senza sosta. Il capo della diplomazia italiana ha evidenziato il lavoro coordinato della rete diplomatica e consolare, impegnata a monitorare costantemente la sicurezza dei cittadini italiani all’estero. L’attenzione del ministero resta concentrata soprattutto sulle zone più esposte agli effetti del conflitto e sulle difficoltà logistiche legate alla chiusura o alla riapertura degli scali aeroportuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Iran, Tajani: «Rimpatriati più di 20mila italiani dall’inizio della crisi»Dall’escalation della tensione in Medio Oriente di una settimana fa, sono rientrati più di ventimila italiani.

Iran, Tajani rassicura: “Oltre 20 mila italiani rimpatriati da inizio guerra”Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri ha sollecitato una risposta compatta dell'Unione Europea, affinché possa "svolgere un ruolo comune...

