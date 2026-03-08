Striscione sul patriarcato la sindaca | Prendiamo le distanze da un messaggio inaccettabile

A Latina, il 8 marzo, uno striscione che celebrava il patriarcato è stato affisso sulle recinzioni del parco Falcone e Borsellino e successivamente rimosso. La sindaca ha espresso pubblicamente la sua condanna, definendo il messaggio inaccettabile e prendendo le distanze. L’episodio ha suscitato reazioni sia sui social media sia a livello istituzionale, con commenti di condanna e richieste di chiarimenti.

La prima cittadina: "Non rappresenta i valori della comunità". La posizione della consigliera Campagna (PD): "Offensivo e inaccettabile" A livello istituzionale, è la sindaca di Latina, Matilde Celentano, a intervenire con una dura dichiarazione di condanna: "L'amministrazione comunale che rappresento intende prendere fermamente le distanze dal contenuto dello striscione apparso presso il parco Falcone e Borsellino, che non rappresenta in alcun modo i valori della nostra comunità. In una giornata simbolica come l'8 marzo, dedicata alla dignità, ai diritti e al rispetto delle donne, messaggi di questo tipo risultano ancora più inaccettabili e da condannare in quanto offensivi.