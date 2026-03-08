Striscione inneggia al patriarcato indignazione in tutta la città

Stamattina, in occasione della Festa della Donna, un striscione è stato affisso alla cancellata del Parco Falcone e Borsellino di Latina. La scritta presente sullo striscione recita: “Donna quanto ti abbiamo amato ai bei tempi del patriarcato”. La presenza del cartello ha suscitato forte reazione tra i cittadini, che si sono espressi in modo vario.

Un aberrante striscione apparso stamattina, 8 marzo, Festa della Donna, appeso alla cancellata del Parco Falcone e Borsellino di Latina, con la delirante scritta: “Donna quanto ti abbiamo amato ai bei tempi del patriarcato”. Non appena la notizia si è sparsa in città è stato rimosso, e al suo posto, in un’altra zona delle recinzioni del parco, ne è stato innalzato un secondo con la scritta “Il patriarcato esisterà finché lo accetterete”. La vicenda ha destato immediato scandalo e indignazione nel capoluogo. Il primo striscione è rimasto appeso fino a circa le 10, quando è stato rimosso, mentre sui social, in particolare su Facebook, esplodeva la condanna, con decine di post e centinaia di commenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

