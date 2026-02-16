Torre D’Ayala Noi Moderati | in questo stato pessimo biglietto da visita

Torre D’Ayala, i rappresentanti di Noi Moderati criticano lo stato di degrado dell’area, definendolo un biglietto da visita negativo per la città. La zona, ormai abbandonata da tempo, mostra edifici fatiscenti e rifiuti accumulati, che danneggiano l’immagine di Taranto. Con i Giochi del Mediterraneo alle porte, l’amministrazione locale deve affrontare la sfida di migliorare questa parte della città.

In vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo, la città di Taranto si prepara a diventare il palcoscenico mondiale dello sport. Migliaia di atleti, tecnici, giornalisti e appassionati affolleranno le strade della Città dei Due Mari e il quadrante di Viale Virgilio sarà il cuore pulsante delle competizioni, vista la presenza delle piscine olimpiche e dello Stadio del Mare. È un'occasione irripetibile per mostrare una città pulita, armonica e orgogliosa delle proprie bellezze, ma non possiamo permetterci di accogliere il mondo con l'immagine del degrado. Proprio su Viale Virgilio, accanto ai luoghi delle gare, insiste la Torre D'Ayala, una struttura del XVIII secolo che un tempo rappresentava il prestigio storico della nostra costa e che oggi versa in uno stato di completo abbandono.

