Olimpiadi inchieste e serie TV | la programmazione di domenica 8 febbraio 2026
La serata di domenica 8 febbraio 2026 si presenta ricca di appuntamenti. Su molti canali vanno in onda film, serie TV e approfondimenti di attualità, mentre sugli schermi sportivi si seguono le Olimpiadi in corso. La programmazione si rivela variegata, con qualcosa per tutti i gusti.
Programmazione tv di domenica 1 febbraio: dal cinema d’autore alle serie internazionali in prima serata
Questa domenica sera la televisione offre un mix di generi molto vario.
Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi domenica 8 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv
Oggi gli italiani scendono in pista per le finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, i Giochi italiani sostenibili, ma made in Bangladesh; Milano-Cortina 2026: come la società civile monitora costi e appalti delle Olimpiadi; Stasera in TV: fiction, thriller e Olimpiadi in prima linea; Olimpiadi, Pietrobelli e Barbacetto presentano Una montagna di soldi: L'evento sportivo ha dettato l'agenda politica e lo paghiamo tutti.
