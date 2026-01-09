Spalletti Juve la società adesso vuole dare un segnale forte a tutto l’ambiente | rinnovo sempre più vicino! Tutti i dettagli
La Juventus si avvicina al rinnovo di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità dello staff tecnico e consolidare il progetto sportivo. La dirigenza sta accelerando le trattative per prolungare il contratto in scadenza, offrendo così continuità e sicurezza all’ambiente. Un segnale importante per tutta la società, volto a pianificare con attenzione le prossime stagioni.
Spalletti Juve, la dirigenza vuole accelerare per prolungare l’accordo in scadenza: una mossa per dare certezze allo spogliatoio e pianificare il futuro. La Juve ha tracciato la rotta definitiva per il futuro della propria panchina, spazzando via ogni possibile dubbio legato alla scadenza imminente dell’attuale accordo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici del club sono letteralmente entusiasti del lavoro svolto fino ad ora da Luciano Spalletti. L’allenatore, figura di grande esperienza capace di dare un’identità precisa e offensiva alla squadra, ha convinto pienamente la proprietà e la dirigenza alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Spalletti Juve, l’accordo è sempre più vicino! L’ex Napoli ha detto sì alla formula proposta: ecco quando si chiude! Tutti i dettagli
Leggi anche: Milan, Schira: “Il rinnovo di Saelemaekers è sempre più vicino. I dettagli”
Adzic Juve | società allenatore e giocatore tutti concordi si va verso questo scenario per il futuro del montenegrino Cosa dobbiamo aspettarci.
Retroscena Spalletti: perché adesso aspetta il vertice di mercato della Juve - Il tecnico bianconero puntualizza la situazione rimarcando il fatto di non essere ancora stato coinvolto in una riunione operativa per pianificare il futuro ... msn.com
Pagina 1 | "Spalletti da remissivo a...", "Con loro fai questi punti": l'analisi Juve a Sky - Dopo il tris senza storia al Sassuolo ecco il parere degli opinionisti in diretta tv sui bianconeri: "Luciano sa farlo" ... msn.com
Vaciago: "La Juventus adesso non ha più paura. Spalletti si sta rivelando l'uomo giusto" - Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, nel corso del suo fondo per il quotidiano, si è soffermato sulla vittoria della Juventus sulla Roma: "La differenza è che adesso la Juventus non ha più paura. m.tuttomercatoweb.com
#mercato #mercatoJuve #Juventus #Juve #Spalletti #Chiesa #Frattesi VIDEO x.com
Con Spalletti la Juve meglio di Conte: la clamorosa classifica. E i tifosi ora si fanno una domanda - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.