Spalletti Juve la società adesso vuole dare un segnale forte a tutto l’ambiente | rinnovo sempre più vicino! Tutti i dettagli

La Juventus si avvicina al rinnovo di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità dello staff tecnico e consolidare il progetto sportivo. La dirigenza sta accelerando le trattative per prolungare il contratto in scadenza, offrendo così continuità e sicurezza all’ambiente. Un segnale importante per tutta la società, volto a pianificare con attenzione le prossime stagioni.

Spalletti Juve, la dirigenza vuole accelerare per prolungare l’accordo in scadenza: una mossa per dare certezze allo spogliatoio e pianificare il futuro. La Juve ha tracciato la rotta definitiva per il futuro della propria panchina, spazzando via ogni possibile dubbio legato alla scadenza imminente dell’attuale accordo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici del club sono letteralmente entusiasti del lavoro svolto fino ad ora da Luciano Spalletti. L’allenatore, figura di grande esperienza capace di dare un’identità precisa e offensiva alla squadra, ha convinto pienamente la proprietà e la dirigenza alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Retroscena Spalletti: perché adesso aspetta il vertice di mercato della Juve - Il tecnico bianconero puntualizza la situazione rimarcando il fatto di non essere ancora stato coinvolto in una riunione operativa per pianificare il futuro ... msn.com