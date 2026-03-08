Siviglia – Rayo | Con il coltello tra i denti | anteprima analisi prognosi e previsione

Oggi il Siviglia affronta il Rayo Vallecano al Sánchez-Pizjuán alle 18:30 in una partita decisiva per la permanenza in Liga. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere i punti necessari per migliorare la propria posizione in classifica. La partita viene trasmessa nel pomeriggio e si prevede un confronto intenso tra le due formazioni.

2026-03-08 06:13:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il Siviglia riceve questo pomeriggio (18:30) al Sánchez-Pizjuán il Rayo Vallecano in una nuova finale per la tanto attesa permanenza. Entrambe le squadre arrivano in parità con 30 punti e con dodici partite rimaste nessuna delle due è al sicuro. Vincere significherebbe dare un duro colpo ai posti retrocessione. Andalusi e Real Madrid sono quattro partite senza perdere. Con il morale alle stelle dopo il pareggio dopo il 2-0 nel derby contro il Betis a La Cartuja. L’andata si è conclusa con una sorprendente vittoria a Vallecas grazie ad un gol di Akor Adams negli ultimi minuti, il che significa che la squadra biancorossa ha vinto il gol particolare per il momento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

