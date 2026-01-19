Elche – Siviglia | Emergenze incrociate a Martínez Valero | precedenti analisi prognosi e previsione

Elche e Siviglia si affrontano nel match della 20ª giornata della Liga, in programma al Martínez Valero. Questa partita rappresenta un punto di confronto importante per entrambe le squadre, con precedenti e analisi che ne caratterizzano l’andamento. Di seguito, si approfondiscono le emergenze incrociate, la prognosi e le previsioni, offrendo una panoramica completa e obiettiva dell’incontro in programma.

2026-01-19 03:09:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Elche e Siviglia chiudono la ventesima giornata della Liga EA Sports questo lunedì (21:00) al Martínez Valero. Due squadre si sono sfiorate nell’orgoglio. Quelli di Sarabia vogliono liberarsi della “rabbia e impotenza” della controversa eliminazione dalla Copa del Rey contro il Betis. Da parte loro, i Nervionenses si sono messi nei guai. Ha avuto tre sconfitte nella Liga e l’eliminazione in coppa per mano dell’Alavés. Entrambe le squadre hanno pareggiato (2-2) al primo turno al Sánchez-Pizjuán. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Elche – Siviglia | Emergenze incrociate a Martínez Valero: precedenti, analisi, prognosi e previsione Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Martinez Valero

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra Elche e Siviglia, ultima partita della prima giornata di ritorno della Liga. La partita si gioca al Martinez Valero, con le due squadre separate da tre punti in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida di fine giornata. Elche-Villarreal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Grande sfida al Manuel Martinez Valero

Analisi e pronostici di Elche-Villarreal, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 18:30 al Manuel Martinez Valero. Scopri formazioni, quote e previsioni per questa sfida di Liga, che vede il Villarreal tentare di riprendere il cammino dopo l'ultima sconfitta contro il Barcellona. Un incontro importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica.

