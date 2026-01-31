Ascolti record per la semifinale Sinner-Djokovic su Nove il tennis conquista nuovi telespettatori

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ha fatto registrare ascolti record su Nove. Migliaia di italiani si sono sintonizzati per seguire il match in diretta, dimostrando che il tennis sta conquistando sempre più pubblico nel nostro paese. La partita ha attirato l’attenzione di tanti tifosi, desiderosi di vedere il talento di Sinner contro uno dei grandi del tennis, Djokovic.

Il tennis ha raggiunto un nuovo picco di popolarità in Italia durante la semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, trasmessa in chiaro su Nove. L’incontro, iniziato con un ritardo di oltre un’ora a causa del prolungamento della prima semifinale tra Alcaraz e Zverev, ha registrato un ascolto record: 1.445.000 spettatori hanno seguito la partita, con uno share del 13,1%. Un dato significativo, soprattutto considerando che si trattava di un venerdì lavorativo e che la trasmissione non è stata programmata in orari di punta. L’evento ha dimostrato come il tennis, in particolare quando coinvolge protagonisti di livello mondiale, possa attrarre un pubblico ampio anche al di fuori delle tradizionali fasce orarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascolti record per la semifinale Sinner-Djokovic su Nove, il tennis conquista nuovi telespettatori Approfondimenti su Sinner Djokovic Sinner-Djokovic, ottimi ascolti Nove per la semifinale degli Australian Open 2026 La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ha attirato l’attenzione degli spettatori. Sinner-Djokovic, la semifinale di Melbourne in chiaro su Nove Questa mattina, gli appassionati di tennis hanno potuto seguire in diretta su Nove la semifinale tra Sinner e Djokovic a Melbourne. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sinner Djokovic Argomenti discussi: Ascolti tv, flop di Vespa per i 30 anni di Porta a porta. Record per la fiction di Ferilli; Juve-Napoli, miglior ascolto della stagione per la Serie A su Sky; Calcio in tv: ascolti, record stagionale per La Domenica Sportiva; Champions, ascolti record su Sky Sport: 1 milione 777 mila spettatori medi complessivi. Champions League, ascolti record su Sky per la chiusura della League PhaseAscolti eccellenti per l’ultima giornata della League Phase di UEFA Champions League nella Casa dello Sport di Sky. La serata conclusiva della prima fase del torneo ha totalizzato 1 milione ... tuttojuve.com Don Matteo domina la TV con ascolti record‘Don Matteo’ si conferma protagonista della serata televisiva, registrando un risultato di ascolto significativo su Rai1. La fiction ha ottenuto una quota di share pari al 23,4%, posizionandosi al ver ... it.blastingnews.com Jannik Sinner si è dovuto arrendere a Novak Djokovic, il serbo lo ha battuto in semifinale agli Australian Open, dopo ben 4 ore e 9 minuti. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/sinner-la-sconfitta-djokovic-non-sorprende-gioca-tornei-ma-856803.htmlutm_mediu - facebook.com facebook Rafael Nadal, presente oggi a Melbourne Park, ha commentato la semifinale maschile tra Sinner e Djokovic "Non si può vincere sempre, sono sicuro che Jannik si riprenderà. Io credo che si possa imparare da tutto, dalle vittorie e dalle sconfitte: tennisti com x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.