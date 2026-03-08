Sindacati e Assolombarda al lavoro per rilanciare i contratti nazionali

Sindacati e Assolombarda stanno collaborando per rilanciare i contratti nazionali, mentre in Brianza si sta sviluppando un nuovo percorso volto a rafforzare la contrattazione di secondo livello nelle aziende locali. Questo processo coinvolge diverse parti e si concentra sulla creazione di un modello più efficace di accordi contrattuali nel territorio. La collaborazione mira a definire nuove modalità di confronto tra imprese e rappresentanze sindacali.

L'obiettivo è quello di promuovere un tavolo permanente così da rafforzare e diffondere la contrattazione aziendale e territoriale In Brianza sta prendendo forma un nuovo percorso per rafforzare la contrattazione di secondo livello nelle aziende del territorio. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto un incontro nella sede di Assolombarda tra le categorie dei chimici e dei metalmeccanici delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. L’obiettivo è stato quello di avviare un lavoro condiviso così da promuovere una migliore contrattazione aziendale e dare piena attuazione ai contratti nazionali. Dal confronto è emersa la disponibilità delle parti a costruire già nei prossimi mesi un tavolo permanente di laboratorio e formazione, rivolto ad aziende, delegati sindacali e lavoratori. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Rider, la reazione di Glovo ai controlli è il silenzio. I sindacati: "Si parta dall'applicazione dei contratti nazionali"

