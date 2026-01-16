Taranto | nasce il centro interistituzionale per la salute urbana Oggi presentazione

A Taranto viene ufficialmente inaugurato il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana, un nuovo punto di riferimento per la tutela della salute nelle aree urbane. La presentazione si terrà venerdì 16 gennaio alle ore 15 presso Palazzo di Città, segnando un passo importante verso una gestione integrata delle problematiche sanitarie in città.

Di seguito il comunicato: Nasce a Taranto il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana. La presentazione si terrà venerdì 16 gennaio, alle ore 15 a Palazzo di Città. L’iniziativa, promossa dalla Cte Calliope, coinvolge Comune di Taranto, Asl Taranto e Arpa Puglia. Ai lavori saranno presenti il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, e il commissario straordinario della Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, che firmeranno l’accordo attuativo che darà il via al progetto. La sede principale per le attività del Centro è individuata presso l’Urban Health Center di Calliope nell’area dei Baraccamenti Cattolica (BAC). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

