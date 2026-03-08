Sicurezza controlli della polizia in stazione | identificate 250 persone

In una operazione straordinaria, la polizia ha svolto controlli in stazione, identificando circa 250 persone. L’intervento ha coinvolto le aree più frequentate e ha avuto come obiettivo quello di mantenere l’ordine e prevenire situazioni di degrado urbano. Durante il servizio, sono stati effettuati controlli mirati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato al contrasto dei fenomeni di degrado urbano e al rafforzamento della sicurezza nelle aree maggiormente frequentate. L'iniziativa, disposta e coordinata dalla Questura di Pordenone, si inserisce nel piano di prevenzione messo in atto dallo scorso dicembre per assicurare una presenza costante delle forze dell'ordine nei punti più sensibili del capoluogo. L'operazione ha coinvolto in modo congiunto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto del Nucleo Cinofili. L'attività si è concentrata soprattutto nella zona della stazione ferroviaria e dell'autostazione, in particolare nel parcheggio retrostante, recentemente segnalato per episodi di disturbo della quiete pubblica.