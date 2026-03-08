Serra di marijuana | la fidanzata racconta tutto ai carabinieri compagno nei guai

La fidanzata di un uomo nato nel 1986 e attualmente disoccupato ha raccontato tutto ai carabinieri riguardo a una serra di marijuana trovata nella loro abitazione. L’uomo, incensurato, è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine dei carabinieri prosegue per chiarire i dettagli dell’operazione.

Un italiano di 40 anni denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo il sequestro di marijuana in casa. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione della fidanzata Un cittadino italiano del 1986, incensurato e attualmente disoccupato, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata dopo la segnalazione della fidanzata, che aveva notato attività sospette da parte del compagno e deciso di contattare le forze dell’ordine. I militari hanno quindi effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo a Isorella. Nel garage è stata scoperta una vera e propria serra domestica di marijuana: venti piante alte tra i 120 e i 150 centimetri e circa ottanta grammi di erba già pronta per il consumo sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

