Corriere della droga e senza patente Nell’auto cocaina hashish e soldi

Due marocchini sono stati fermati e denunciati dalla Polizia locale di Cornaredo per detenzione ai fini di spaccio di droga. A bordo di un'auto intestata a una società di noleggio, erano trovati con cocaina, hashish e una somma di denaro. Uno dei fermati non aveva la patente, poiché mai conseguita, evidenziando un quadro di attività illecite e irregolarità amministrative.

© Ilgiorno.it - Corriere della droga e senza patente. Nell'auto cocaina, hashish e soldi Trasportava droga a bordo di un'auto intestata a una società di noleggio e non aveva la patente, in quanto mai conseguita, uno dei due marocchini fermati e denunciati per detenzione a fine di spaccio di droga dalla Polizia locale di Cornaredo. I due sono stati intercettati da una pattuglia del Nucleo investigativo di via Milano all'altezza all'incrocio con via San Siro. Gli agenti hanno imposto loro l'alt per un controllo dal quale è emerso subito che la macchina era di una società di noleggio. Entrambi trentenni e senza regolare permesso di soggiorno, i due nord-africani sono stati sottoposti a una perquisizione.

