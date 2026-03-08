Scontri al Pilastro Lepore | Non è protesta ma violenza politica Solidarietà agli agenti da Pd e FdI

Dopo gli scontri al Pilastro durante le proteste contro il cantiere del Museo dei Bambini e delle Bambine, il sindaco di Bologna ha descritto gli episodi come violenza politica e ha espresso solidarietà agli agenti coinvolti. La condanna pubblica è arrivata subito, mentre esponenti di diverse forze politiche hanno manifestato supporto alle forze dell’ordine. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui motivi delle proteste o sui responsabili.

Dopo gli scontri per il cantiere del Museo dei Bambini al Pilastro intervengono il sindaco Matteo Lepore e diversi esponenti politici. Condanna bipartisan per le aggressioni alle forze dell’ordine Dopo gli scontri al Pilastro durante le proteste contro il cantiere del Museo dei Bambini e delle Bambine, arriva la condanna del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che parla apertamente di violenza politica e invita a isolare i responsabili degli attacchi. "È necessario isolare i violenti, perché di violenza politica stiamo parlando. Occorre condannare e prendere le distanze da chi ancora una volta ieri sera ha preso d'assalto il cantiere del museo dei bambini e delle bambine e la polizia al Pilastro, causando danni e feriti", afferma il primo cittadino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

