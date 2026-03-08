Sci di fondo | Klaebo show anche a Lahti nella 10 km è tris azzurro nei dieci

Durante la tappa di Lahti, in Finlandia, Johannes Hoesflot Klaebo ha dominato la gara di sci di fondo sulla distanza di 10 km a tecnica classica. La competizione si è svolta con partenza a intervalli e ha visto l’azzurro ottenere il suo terzo successo consecutivo in questa stagione. La gara ha confermato la sua posizione di rilievo nel circuito internazionale.

Ennesimo show di Johannes Hoesflot Klaebo nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Lahti, in Finlandia. Il fenomeno norvegese fa 111: tante sono le sue vittorie in Coppa del Mondo, di cui 11 più il Tour de Ski solo in quest'annata che lo vede padrone senza possibilità di smentita alcuna. 23'22?6 il tempo in una gara che lo vede mettere insieme le sue solite ottime cose lungo il percorso, affrontato senza forzare, ma con giudizio. Alle sue spalle, con un ritardo di 22?1, il connazionale Martin Loewstroem Nyenget, che conferma come questa per lui sia un'ottima stagione. Anzi, stellare, se non fosse che di stellare ce n'è anche e soprattutto un altro che ha cancellato praticamente tutti i nomi dal libro dei record.