LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA | azzurri in pista!

In diretta da Lahti, gli atleti di sci di fondo si sfidano sui 10 km in tecnica classica per la qualificazione alle Olimpiadi del 2026. Tra i concorrenti in pista ci sono Niskanen, che ha già preso il via, e Pellegrino, che ha appena completato il suo percorso. La competizione prosegue con gli atleti che cercano di migliorare i propri tempi e conquistare un posto in squadra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:43 Partito Niskanen, a giudicare dai tempi dei suoi connazionali, oggi può veramente essere da vittoria! 12:42 Pellegrino passa ai 1.1km ed è in testa con 0”2 di margine su Vuorela!!! 12:41 Barp parte con 4”8 di ritardo. Attendiamo Pelle! Parte Johannes Hoesflot Klaebo! 12:40 Bene Graz che paga appena 3”3 ai 1.1km! 12:38 Dapra paga 14” ai 3.4 km da Theo Schely. 12:37 In pista Federico Pellegrino: è il momento degli azzurri! 12:37 In pista Elia Barp! 12:36 In pista anche Davide Graz! 12:35 Dopo 1.1km per ora guida Vuorela. Carollo li paga 6”. 12:32 In pista Martino Carollo, non nella sua tecnica prediletta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: azzurri in pista! LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: azzurri per un risultato a sorpresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di gare dal tempo... LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile!10:32 Ricordiamo che la USA Jessica Diggins è vincitrice ‘in pectore’ della Coppa del Mondo generale con 240 punti di margine, mentre in quella... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026.... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: vincono Sundling e Klaebo, tanti azzurri in top 15!; LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: Klaebo piglia tutto, Diggins ipoteca la Coppa. LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:37 Partita la prima norge Karoline Groetting. 10:36 Passa ai 1.1km Svahn ed ha 81 di margine sulla francese ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: vincono Sundling e Klaebo, tanti azzurri in top 15!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sprint in tecnica libera da Lahti, Finlandia. Nella giornata di domani si ... oasport.it Dopo l'opening di Ruka, la CdM di sci di fondo torna sulle nevi finniche. A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali. Per - facebook.com facebook Campionati Mondiali juniores di SCI di FONDO - Lillehammer (Norvegia) - Daniel Pedranzini conquista la medaglia d’argento nella 10 km a tecnica classica! Bene anche Marco Pinzani, già argento nella 20 km, che oggi chiude settimo. #NoiconVoi x.com