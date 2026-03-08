Sci alpino | una magica Elena Curtoni torna a vincere in Coppa del mondo

Elena Curtoni ha vinto il Super-g femminile in Val di Fassa, tornando a conquistare un risultato in Coppa del mondo di sci alpino. La gara si è svolta sulla pista locale, attirando numerosi spettatori e atleti. La sciatrice ha completato la discesa in un tempo che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Torna al successo in Coppa del mondo Elena Curtoni che si è aggiudicata il Super-g femminile disputato in Val di Fassa.L'azzurra, scesa con il pettorale numero 8, ha accusato pochi centesimi di distacco al primo intermedio dalla francese Romane Miradoli e dalla neozelandese Alice Robinson, che in.