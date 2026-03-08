Sci alpinismo | Giulia Murada completa degli Europei da favola

Durante i campionati europei di sci alpinismo a Shahdag, in Azerbaijan, Giulia Murada ha disputato gare positive, restando quasi costantemente tra i primi tre. La atleta italiana ha ottenuto risultati che le hanno permesso di salire più volte sul podio, confermando la sua presenza tra le protagoniste della competizione. La competizione si è svolta in tre giornate intense e ricche di emozioni.

Sono giornate da favola per Giulia Murada che, ai campionati europei di sci alpinismo di Shahdag, in Azerbaijan, non è praticamente mai scesa dal podio. A laurearsi campionessa europea, con il tempo di 33'57", è stata l'austriaca Sarah Dreier, mentre è stata l'elvetica Caroline Ulrich a completare il podio. Come già accaduto per l'Individual di venerdì. anche la Vertical Race odierna era valida non soltanto per i campionati europei, ma anche come prova di Coppa del mondo, la Ismf world cup ski moutaineering: il secondo posto, dunque, permette a Giulia Murada di rafforzare la propria leadership nella classifica generale e poter così consolidare le proprie ambizioni di conquistare la sfera di cristallo a fine stagione.