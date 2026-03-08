Sanità | in Piemonte 1,3 milioni di pazienti rinunciano alle cure

In Piemonte, nel 2025, circa 1,3 milioni di persone hanno deciso di non seguire le cure mediche a causa di problemi economici o di lunghe attese. Questa cifra evidenzia un forte impatto sulla popolazione, con molti che preferiscono rinunciare alle visite o ai trattamenti necessari. I dati mostrano una realtà difficile che riguarda un ampio numero di cittadini piemontesi.

Tra i motivi ci sono i tempi di attesa troppo lunghi e ragioni economiche. L'analisi di Facile.it In Piemonte, nel 2025, 1,3 milioni di pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d’attesa troppo lunghi. A rivelarlo è l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca mUp Research che ha posto l'attenzione anche sul fenomeno delle "liste d'attesa chiuse", vale a dire l'assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui hanno dichiarato di aver dovuto fare i conti, almeno una volta, 8 pazienti su 10. Per questo motivo sono molti i cittadini che si sono spostati verso la sanità privata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sanità: in Campania 1,5 milioni di pazienti rinunciano alle cureTempo di lettura: 3 minutiIn Campania, nel 2025, 1,5 milioni di pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi...

Sanità in Piemonte: manovra da 203 milioni per coprire il disavanzo. Scontro in Regione tra Giunta e opposizioneIl disegno di legge illustrato dagli assessori Tronzano e Riboldi in Commissione prevede la copertura del buco 2025 e interventi su fragilità e hospice. La capogruppo M5s Disabato attacca: Si tappano ... giornalelavoce.it

Thomas Schael chiede 1 milione di euro di risarcimento alla Regione Piemonte dopo il licenziamento deciso dall’assessore RiboldiL'ex commissario di Città della Salute venne sollevato dall'incarico dopo soli 5 mesi. Ora è direttore regionale della Sanità in Sardegna ... torino.corriere.it

