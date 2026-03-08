Salerno un corteo perché la festa è ancora lotta per le donne

A Salerno si è svolto un corteo questa mattina, promosso da diverse associazioni e cittadini, con l’obiettivo di continuare a sostenere i diritti delle donne. La manifestazione ha coinvolto numerose persone che hanno sfilato per le strade della città, con bandiere e slogan, in un momento di forte partecipazione pubblica. La protesta ha avuto come tema principale la difesa delle libertà femminili.

È stato molto partecipato, il corteo promosso questa mattina in occasione della giornata internazionale della donna, che è partito alle 10:30 da Piazza Vittorio Veneto di fronte alla stazione ferroviaria ed ha poi attraversato il centro della città fino ad arrivare sul lungomare all'altezza della spiaggia di Santa Teresa. "Cosa dovremmo festeggiare? Niente. È un giorno di lotta oggi più di ieri", affermano le organizzatrici e gli organizzatori dell'iniziativa. "L'8 marzo non è una festa. È sciopero, rabbia, memoria e conflitto – spiegano – una giornata di mobilitazione perché violenza e disuguaglianze non sono fenomeni isolati, ma parte di un sistema che punisce invece di prevenire, che silenzia il dissenso e limita le scelte sui corpi".

Leggi anche: Secondo il report dell'Inps servono ancora 130 anni perché le donne si vedano riconosciuti gli stessi diritti dei loro compagni di culla. Ma perché l'orologio della parità è così lento?

