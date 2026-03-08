SAL DA VINCI SIA SU RAI1 CHE CANALE 5 | L’ANNUNCIO DI CONTI SCATENA I FAN

Durante la trasmissione Sanremo Top, Carlo Conti ha annunciato che Sal Da Vinci sarà presente sia su Rai1 che su Canale 5. La notizia ha sorpreso i telespettatori e i fan del cantante, che potranno seguirlo su entrambi i canali senza preavviso. La conferma della doppia presenza ha generato entusiasmo tra il pubblico degli appassionati.

Sal Da Vinci ad ammiraglie unificate! Non era previsto ma succederà davvero. L’annuncio, a sorpresa, è arrivato direttamente da Carlo Conti a Sanremo Top. Nella prima delle due puntate dello speciale post Festival, format ideato da Pippo Baudo e ripescato da Conti per la gioia dei milioni di fan della kermesse musicale, c’è stato un annuncio. Prima abbiamo sentito la gioia incontenibile di Sal sulla vittoria all’Ariston, poi l’amore incondizionato per Napoli e il suo pubblico e l’emozione di rappresentare l’Italia all’Eurovision. Infine scopriamo che Sal Da Vinci è al secondo posto nella classifica FIMI (vendite) e all’ottava posizione della classifica EarOne (le canzoni più trasmesse in radio) con la sua “Per sempre sì”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

