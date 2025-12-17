Stasera… che Sera! su Canale 5 con Sal Da Vinci

Questa sera su Canale 5, un evento musicale imperdibile con Sal Da Vinci, celebrando i suoi 40 anni di carriera. Un concerto speciale tra teatro, musica e un omaggio a Napoli, che incanta e unisce il pubblico in un'emozionante serata di musica e ricordi. Non perdete questa occasione di vivere un momento unico, tra musica, tradizione e passione.

© Davidemaggio.it - Stasera… che Sera! su Canale 5 con Sal Da Vinci Su Canale 5 torna protagonista la musica questa sera, mercoledì 17 dicembre, in prima serata, con Sal Da Vinci, che offrirà al pubblico un concerto-evento in occasione dei suoi 40 anni di carriera, tra teatro, concerti e TV, e un grande omaggio alla città di Napoli. Stasera. che Sera! è il titolo della serata, andata in scena a settembre, che celebra l'artista partenopeo, per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito. Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove canzoni e classici della musica italiana e napoletana, sono attesi molti ospiti, tra cui Renato Zero, Gigi D'Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella, Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci.

