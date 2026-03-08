Romagnano 3-1 | vittoria netta e ritorno trionfale per Battaglia

Domenica 8 marzo 2026, allo stadio Raffi, il Romagnano ha battuto il Porcari con un risultato di 3-1 in una partita di Prima Categoria. La vittoria rappresenta un ritorno positivo per l’allenatore Federico Battaglia. La squadra ha conquistato i tre punti davanti ai propri tifosi in un incontro che ha visto l’esito favorevole per il club di casa.

Lo stadio Raffi ha ospitato domenica 8 marzo 2026 una partita di Prima Categoria che ha il Romagnano superare il Porcari per 3-1, segnando un ritorno positivo per l'allenatore Federico Battaglia. La gara, conclusasi con tre punti in palio per i padroni di casa, ha messo in luce la resilienza del gruppo locale e la capacità di ribaltare le dinamiche di gioco dopo un parziale recupero degli ospiti. I marcatori della vittoria sono stati Youssefi, Maggiore e Lezza per il Romagnano, contro il gol di Baroncini per il Porcari. Con questo risultato, la squadra di Massa sale a quota 22 in classifica, consolidando la propria posizione nel campionato regionale.