Durante una manifestazione a Roma per l’8 marzo si è verificato un scontro tra gruppi di femministe, con alcune che hanno esibito cartelli contro la guerra e altre che hanno contestato questa posizione, urlando

Volano stracci tra femministe. Accade in occasione della manifestazione a Roma per l'8 marzo quando, prima della partenza del corteo, un gruppo di donne e uomini iraniani ha mostrato un cartello con scritto "Sì alla guerra per il salvataggio del popolo iraniano". Mentre alcuni di loro rilasciavano interviste alla stampa, sono stati interrotti da alcune attiviste femministe: "Avete sbagliato manifestazione. Noi siamo per la pace, no alla guerra". Sono seguiti alcuni minuti di accesa discussione, in cui le manifestanti iraniane hanno detto: "Non potete decidere voi cosa è meglio per il nostro Paese". Poi la situazione è tornata alla normalità. Nel frattempo sono diversi i cortei organizzati per la Festa della Donna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, scoppia la lite tra femministe al corteo: "Sì alla guerra", "Avete sbagliato"

